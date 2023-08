A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és délutántól északnyugaton, északon már zápor, zivatar is kialakul. A szél északnyugatira fordul és egyre jobban megélénkül. 30 fok körüli hőség lesz.

A portál azt is írja, fronthatás nem terheli szervezetünket. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért gondoskodjon a bőr és szem védelméről. A meleg idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni.