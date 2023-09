A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn reggelig a délnyugati, és a középső tájakon még előfordul eső, majd egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és süt ki a nap. Az északkeleti szél élénk lesz. 26-27 fok körüli mérsékelten meleg idő valószínű.

A portál azt is írja, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. Az északi nyugati szél több helyen megerősödik majd, olykor viharossá válik. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.