A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, pénteken a ragyogó napsütés mellett kevés gomolyfelhő megjelenik az égen, de eső továbbra sem alakul ki. 29 fok körüli nyárias meleg várható. Az északkeleti szél néha megélénkül.

A portál azt is írja, fronthatás nem terheli szervezetünket. A légköri változásokra érzékenyeknél gyenge melegfrontra jellemző tünetek jelentkezhetnek úgy, mint fejfájás, fáradékonyság, álmosságérzet, alvászavarok, feszültség, idegesség. A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél vérnyomás-ingadozás, szédülékenység, mellkasi panasz lehet a jellemző tünet. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért gondoskodjon a bőr és szem védelméről. A meleg idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni.