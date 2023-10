A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, és északnyugat felől szórványosan (főleg az északi országrészben) várható eső, zápor. Élénk lehet az északkeleti szél. Hűvös őszi időnk lesz, mindössze 12-19 Celsius-fok várható.

A portál azt is írja, hogy erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.