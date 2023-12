A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn a nap elsőben napsütéses idő lesz, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől néhol hószállingózás előfordulhat. Reggel -6, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.

A portál azt is írja, hogy kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).