Hol vannak már azok a régi havas, hideg januárok? Évek óta nem halmoz el hóval minket az év első hónapja (sem), és az időjárás is igencsak szeszélyes, olykor tavaszias arcát mutatja, s az is legtöbbször biztos, hogy kemény mínuszokkal sem kell „harcolnunk”. Ezt támasztják alá az idei januárról szóló lejegyzések, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adatai szerint is enyhe volt a január kevés csapadékkal.

– A bőséges csapadékot hozó november és december után januárban a Kötivízig működési területére átlagban 23,5 milliméter csapadék hullott, ami 7,6 milliméterrel kevesebb a sokéves első havi átlagnál. A legtöbb esőt Jászberényben (32,0 milliméter), a legkevesebbet pedig Szolnokon (17,2 milliméter) mértük – számoltak be 2024 első hónapjáról az igazgatóság illetékesei.

A statisztika azt mutatja, hogy túlzottan fáznunk se nagyon kellett.

– A Jászkunság székhelyén januárban 1,9 Celsius fokos havi középhőmérsékletet regisztráltunk, ami 3,1 fokkal magasabb a sokéves első havi átlagnál. A legmelegebbet, 13,5 fokot 4-én, míg a leghidegebbet, mínusz 8,4 fokot 11-én észleltük. A hónap során húsz napon volt fagypont alatti hőmérséklet – részletezték.

A szakemberektől megtudtuk továbbá, hogy a januári napfénytartam 119,5 órát tett ki Szolnokon.