A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délelőtt még inkább csak az ország északi felén, déltől aztán sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az Alpokalján akár havas eső is lehet. Markáns lehűlés várható, véget ér az április nyár. Napközben semmit sem emelkedik a hőmérséklet. Nagy területen lesz erős az ÉNy-i szél. Délután, este már csak 5-10 fok várható!

Többfelé számíthatunk csapadékra

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A portál azt is írja, hogy kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).