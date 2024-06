Tornádók kialakulására az Alföldön nagyon kicsi az esély

– A szupercellához, amilyen a hétvégi és a hétfői vihar is volt, erős magaslégköri szél is kell. Ezek már komolyabb szélviharokat is okozhatnak és akár több centiméteres átmérőjű jégdarabok is hullhatnak belőlük, ráadásul több száz kilométernyi területet is meg tudnak tenni, nagy pusztítást végezve – fejtette ki. Hozzátette, még így sem ezek a legveszélyesebb szupercellák, ellentétben az amerikai tornádókat okozó társaikkal. Azok létrejöttéhez viszont még jóval több éghajlati feltételnek kellene teljesülnie, erre szerencsére Magyarországon csak ritkán van példa.