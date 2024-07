A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken sok napsütés várható, kicsi esély van csapadékra. Visszatér a kánikula: délután már ismét 30 fok körüli meleg lehet.

A portál azt is írja, hogy a mai napon fronthatás nem várható, azonban kánikulai időre számíthatunk, ami jelentős terhelést jelenthet még az egészséges szervezet számára is, különösen az idősek, gyermekek és krónikus betegségben szenvedők esetében. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, legalább 2-3 liter vizet ajánlott fogyasztani. Kerüljük a közvetlen napsütést 11 és 15 óra között, és használjunk fényvédőt, ha kint tartózkodunk. A légkondicionált helyiségekben történő pihenés és a könnyű, szellős ruházat viselése is segíthet enyhíteni a hőség okozta megterhelést.