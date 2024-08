A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden a sok napsütés mellett magasra törnek a gomolyok, és főleg délutántól, este alakulhat ki zápor, zivatar. Élénk, zivatarok környezetében erős lesz az ÉK-i szél. 35 fok körüli forró időnk lesz.

A portál azt is írja, hogy gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek