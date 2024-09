A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton többnyire erősen felhős vagy borult időre készülhetünk, bár helyenként szakadozhat a felhőzet. Sok helyen várható eső, záporeső. A Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, egyes területeken viharossá is fokozódhat, míg keleten a délnyugati, déli szél inkább mérsékelt marad. A hajnali minimumok 6 és 11 Celsius-fok között alakulnak, míg napközben a hőmérséklet 11 és 16 Celsius-fok között várható.

Fotó: Getty Images / Forrás: Illusztráció

A portál azt is írja, hogy erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.