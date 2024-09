– Az épületben két sertést és huszonöt baromfit tartottak, az állatoknak nem esett baja – tájékoztatott Németh Ádám.

A Tiszavirág Fesztivált sem kímélte a vihar

Az özönvíz elmosta Szolnok legnépszerűbb fesztiváljának záróbuliját is. Június huszonkettedikén este heves esőzéssel és villámlással ismét a természet szabta meg a programok menetét. A Tiszavirág Fesztivál utolsó estéjére mindig sokan érkeznek. Bár most is összegyűlt a tömeg, a szervezők kilenc óra magasságában felszólították a látogatókat, hogy mielőbb húzódjanak biztonságos helyre, ugyanis hamarosan megérkezik a vihar, ami mennydörgéssel, villámlással és rengeteg esővel valóban elmosta a szolnoki nyár egyik közkedvelt programját.

A Tiszazugban is komoly károkat okoztak a jászkunsági viharok

Az előbb említett vihar a Tiszazugban sokfelé fákat, ágakat tört vagy éppen útra döntötte ezeket. A csapadék mennyisége is jelentős volt, 14-45 milliméter között értékekről számoltak be a térségben élők. Két favágáshoz vonultak a tűzoltók, a tiszaföldvári Döbrei János úton egy tízméteres példány dőlt egy autóra, amelyben csodával határos módon semmiféle kár nem keletkezett. Az Újvirághegy úton egy körülbelül nyolc méteres akácfa dőlt az útra, aminek a legnagyobb ága rászakadt egy hírközlési kábelre.

– Szerencsére személyi sérülés nem történt – mondta akkor Fábián Attila Nándor, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság vezetője.

Nyár közepén is szintén gyakran tombolt a természet

A frissítő nyári záporral viharos erejű szél is érkezett egy csütörtök este. Jászapátin több helyen is fákat döntött ki. Egyes beszámolók szerint a csapadékmérő edények húsz milliméternyi esőt jeleztek.

Ugyanez a vihar a Jászkunság nyolc településén adott munkát a tűzoltóknak:

Berekfürdőn;

Jászapátiban;

Jászárokszálláson;

Jászfényszarun;

Jásztelken;

Kunmadarason;

Kunszentmártonban;

Szolnokon.

Szinte mindenhol leszakadt ágakhoz hívták a szakembereket.

Alig telt el egy hét, Karcagon érdekes jelenséget tapasztalhattak a helyiek. A város egyik pontját ugyanis jégeső áztatta, máshol szikrázott a napsütés. A jégeső áztatta területeken tíz, húsz milliméter csapadékról beszélgettek a helyiek.

A hónap közepén ismét erős vihar tépázta a térséget. Tizenhét településen csaknem ötven helyszínen dolgoztak a vármegye tűzoltói. Törökszentmiklóson fákat döntött ki a szél, Újszászon villámcsapás miatt lángra lobbant egy építmény.

– Csak Törökszentmiklóson huszonhat helyen volt szükség a tűzoltókra. A legtöbb helyszínen fák dőltek kerítésre, villanyvezetékre, háztetőre. A városban egy ház tűzfalát és egy kocsibeállót is megbontott az erős szél – sorolta Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A villámok szintén „tették a dolgukat”, Szajolban egy fába csapott villám, amely így egy kapura dőlt. Tiszaigaron egy ingatlan lemez tetejét is megbontotta az erős szél. Fegyverneken fa dőlt egy lakóház tetejére, Abádszalókon pincéből kellett vizet szivattyúzni – sorolta a szóvivő.