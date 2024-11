Megjött az első hójelentés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből: a napokban Tiszafüredről jelentettek hószállingózást. De vajon várható-e novemberben további havazás a Jászkunságban?

Havazás a Jászkunságban: megérkezett az idei első hó?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Havazás a Jászkunságban? – nem kizárt

Bár az Időkép által közölt tiszafüredi havazásnak mára nincs nyoma, a Köpönyeg.hu előrejelzése alapján nem elképzelhetetlen, hogy a napokban újabb hópelyhek szállnak alá a Tisza-tó környékén. Noha a portál a legmagasabb hőmérsékletet a következő napokban hat-nyolc fokra saccolja, szombatig éjszakánként előfordulhatnak fagyok a térségben, így csapadék esetén nem kizárt havazás a környéken.

Havazást jósol a tó környékére a HungaroMet. Hivatalos oldalukon kedden az írták, az elmúlt napokban az ipari területek környezetében néhol megjelentek már a szezon első hópelyhei, most azonban az északkeleti részeken nagyobb területen is megnyílik az esély a havazásra.

Ennek oka – tették hozzá –, hogy hazánktól keletre magassági hidegcsepp örvénylik, és bár a csapadékzóna javarészt az országhatáron kívülre esik, de a zóna az előrejelzések szerint Magyarország északkeleti részét is érinti majd. A HungaroMet által ennek kapcsán közölt térkép szerint a zóna nem csak a Tisza-tó környékére, de a Jászság északi területeire is kiterjed. Így akár a Felső-Jászságban is havazhat.

A Tisza-tó mellett akár a Jászságban is havazhat a héten

Fotó: HungaroMet

Hideg idő esetében egyébként gyakori jelenség az ipar havazás. Ilyen jelenség legutóbb Dunaújvárosban fordult elő, de mint arra a Baon.hu rámutatott, ipari hó elsősorban az ipari nagyvárosokat szokta beborítani. Ebből ugyan Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is akad, ám mint a hírportál beszámolt, az ipari hó elsősorban nehézipari gyárak környékén szokványos.