A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a ködfoltok megszűnése után napos idő várható, inkább csak eleinte délnyugaton lehet záporeső. Élénk lesz az északkeleti szél. Reggel -1, délután 7 fok körüli értékeket mérhetünk.

Napos, de szeles időre számíthatunk szombaton

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.