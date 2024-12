A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint advent első vasárnapján az ég többnyire gyengén felhős lesz, de helyenként erősen felhős, párás területek is előfordulhatnak. Hajnalban és az esti órákban ködfoltok képződhetnek. Csapadék valószínűsége csekély. Az északkeleti szél néhol megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 6 és 11 fok között alakul.

Fotó: Oliver Strewe / Forrás: Illusztráció

A portál azt is írja, hogy gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.