A rövidnadrágra és az esernyőre is szükségünk van csütörtökön, szinte minden lesz, zivatar, villámlás, viharos szél

A csütörtök reggel még nyári hangulatú volt, a nap ragyogott, és csak néhány fátyolfelhő borította az eget. Ez az időjárás azonban nem tart sokáig, délutánra a felhőzet délnyugat felől egyre inkább megvastagszik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A középső országrészben, késő este akár zivatarlánc is kialakulhat, amely heves esőzéssel, villámlással és viharos széllel járhat.

Nyáriasra fordul az időjárás

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Meleg, de viharos időjárás körvonalazódik

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a hőmérséklet napközben magasra emelkedik, délután 23-30 fokra is számíthatunk. Az Alföldön akár az első hőségnapra is sor kerülhet húsvét előtt, tehát a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet. A meleg azonban együtt jár a légkör labilitásával is, és a délnyugati szél több helyen megerősödik, a zivatarok környezetében pedig akár viharossá válhat.

A szabadtéri programokra a kora délutáni órák lesznek a legideálisabbak, mivel este valószínűbb, hogy romlik az idő. A záporok és zivatarok nem mindenhol érkeznek, de ahol igen, ott hevesek lehetnek. Az autósoknak is figyelniük kell: a hirtelen lezúduló eső csökkentheti a látótávolságot és nehezítheti a közlekedést.