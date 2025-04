Szétszakad a fejed, pedig sehol egy front? Mutatjuk, mi áll a háttérben!

Bár kedden nincs front a láthatáron, a szokatlanul nagy napi hőingás komolyan próbára teheti a szervezetet, különösen az időjárás-érzékenyeket – közölte hírportálunkkal a Köpönyeg.

A tavaszi időjárás gyakran szélsőséges: reggel még csípős a hideg, délutánra viszont nyárias meleg köszönt be, ami megviselheti a szervezetet

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Reggel vacogsz, délután pólóra vetkőzöl

Hétfőn az ország több pontján is igencsak csípősen indult a reggel. A hőmérők több helyen 5 Celsius-fok alatti értéket mutattak, sőt egyes fagyzugos területeken (például a Mohos-töbörnél) dermesztő -13,5 fokot is mértek. Aztán, ahogy kisütött a nap, gyakorlatilag berobbant a meleg: délutánra 23–26 fokos kora nyári hőmérsékletek uralkodtak országszerte. Ez akár 15–20 fokos különbséget is jelenthet egyetlen nap alatt!

Miért ennyire szélsőséges az időjárás, ha nincs is front?

Az ország időjárását jelenleg egy anticiklon határozza meg. Ez a légköri képződmény nyugodt, eseménytelen időt hoz, vagyis nincs erős szél, nincsenek csapadékos zavarok, és front sem vonul át felettünk. Ilyenkor a derült, szélcsendes éjszakák során a talaj gyorsan kihűl, napközben viszont a zavartalan napsütés hatására ugyanilyen gyorsan fel is melegszik. Ez a tavasz tipikus időjárási sajátossága: a hosszú éjszakák és az erőteljes nappali besugárzás együttese extrém napi hőingást produkál.

És ezt bizony a szervezet is megérzi

Noha a frontérzékenyek ilyenkor hajlamosak fellélegezni – hiszen nincs hivatalos fronthatás –, a nagy hőmérséklet-különbség önmagában is komoly kihívást jelenthet a test számára. A leggyakoribb panaszok ilyenkor a következők lehetnek:

Fáradékonyság, levertség

Tompa vagy hasogató fejfájás

Vérnyomás-ingadozás

Szédülés, bizonytalanságérzet

Álmatlanság vagy nyugtalan, felületes alvás

Csökkent koncentráció, ingerlékenység

Mit tehetsz, hogy jobban viseld a kilengéseket?

Figyelj a hidratálásra. Ilyen időszakban különösen fontos, hogy elegendő vizet igyál, még akkor is, ha nem érzed magad szomjasnak.

Egyél színesen, változatosan. A vitaminokban gazdag zöldségek és gyümölcsök segítik a szervezet alkalmazkodását.

Aludj eleget, de ne túl sokat. Próbáld kialakítani az egyenletes alvásritmust.

Öltözz rétegesen. Reggel még szükség lehet kabátra, de délutánra gyakran elég egy könnyű pulóver vagy póló.

Bár az időjárás most tényleg kiszámíthatatlan arcát mutatja, némi tudatossággal és odafigyeléssel elviselhetőbbé válhat ez a furcsa tavaszi forgatókönyv.