Tömegek vonultak az utcára Szolnokon, jó okuk volt rá – galériával

Az elmúlt napok hűvösebb, csapadékosabb időjárását követően szerdán igazi nyarat idéző napsütétes, meleg idő örvendeztette meg a szolnokiakat. A vármegyeszékhelyen a nap egy adott pontján 25 Celsius-fokot is mutattak a hőmérők, így előkerülhettek a rövidebb, könnyedebb ruhák is. Hírportálunk fotósa is a szabadban töltötte idejét, mely során megörökítette a napfényben sütkérező járókelőket.