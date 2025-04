Hihetetlen szerencse: az ország egyik leglátványosabb tűzgömbjét vette fel egy miklósi kamera

Különleges égi jelenség borzolta a kedélyeket a hétvégén: egyetlen éjszaka alatt több tűzgömb is megfigyelhető volt hazánk különböző pontjairól. Törökszentmiklósról is tisztán kivehető volt, az idokep.hu helyi kamerája rögzítette is. A látványos meteorok közül kettő szombat este, szinte percre pontosan kétórás különbséggel bukkant fel, majd vasárnap hajnalban további kettő égett el a Föld légkörében. A tűzgömb Törökszentmiklós felett is nagyon látványos volt.

A tűzgömb Törökszentmiklós felett látványos videón is látható

Fotó: Illusztráció / Getty Images

A harmadik tűzgömb pontosan 2:02:58-kor ragyogta be az eget. Az ország számos pontján volt látható, például Sopronban, és a Jászkunságban is: Törökszentmiklós webkameráján is jól látható volt a fényjelenség. Sőt, a füzéri és a kiskunhalasi kamerák is érzékelték a meteor villanását.

Mintha csak egy titokzatos kozmikus üzenet lett volna, amelyet az éjszaka csendjében küldtek – és amelyből Törökszentmiklós is kivette a részét. Mi lehet a véletlenek mögött? Vagy talán nem is annyira véletlenek? Egy biztos: az éjszakai égbolt sokszor több izgalmat tartogat, mint hinnénk...