Különleges idő vár ránk a hosszú hétvégén

A hónap száraz, napos idővel kezdődött, csütörtökön csak néhol láthattunk némi gomolyfelhőt az égen. Az északról érkező szél az Alföld több pontján is megerősödött, de a hőmérséklet délutánra 22 és 27 fok közé emelkedett.

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken is kitart a napsütés, de késő délután északon és északnyugaton megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. Ezen a területen élénk, helyenként erős délnyugati szélre is számítani kell. A nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.

Szombaton helyenként, vasárnap viszont már többfelé számíthatunk esőre, záporra vagy akár zivatarra is. Az északnyugatira forduló szél egyre élénkebbé, sőt többfelé erőssé válhat.