Megdöbbentő fordulat az időjárásban – heves zivatarok tarolhatják le a vármegyét

Heves zivatarok közelednek Jász-Nagykun-Szolnok vármegye felé, és az esti órákban már érzékelhető lesz az időjárási rendszer hatása. A meteorológiai modellek szerint a Dél-Dunántúlon kialakuló zivatarlánc délkelet felé mozog, és napnyugtához közeledve elérheti a vármegye déli részét, különösen a Tiszazug térségét – olvasható Tóth Tamás meteorológus Facebook-oldalán.

Zivatar vonul át térségünkben, a mai nap időjárása akár extrém fordulatokat is hozhat

Forrás: Tóth Tamás meteorológus Facebook-oldala

A dél felől érkező zivatarlánc újabb kihívást hoz térségünkbe

A zivatarokat jégeső, viharos széllökések és helyenként felhőszakadás-szerű csapadék is kísérheti. A rendszer fokozatosan halad kelet felé, így késő este már Szolnok és környéke is tapasztalhatja az aktív cellák hatását. A lehulló csapadék mennyisége helyenként akár 20-30 milliméter is lehet rövid idő alatt, a kisebb településeken pedig gyors vízátfolyások sem kizártak.