A hét leghidegebb napja lesz a csütörtök

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a többórás napsütés mellett délután egyre több gomolyfelhő jelenik meg, és többfelé várható zápor, zivatar. Erős, olykor viharos lesz az északnyugati szél. Mérsékelten meleg időjárás lesz, 25 fok körüli maximumokkal.

Szeles, felhős időjárás várható csütörtökön

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.