Szeszélyes időjárás vár ránk szombaton

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. Esős időjárás is lehet. Északnyugaton, nyugaton eső, máshol elszórt zápor, zivatar alakulhat ki. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödik meg. Egyelőre kitart a hőség: 30-33 fok körüli értékeket mérhetünk majd, de a tartósabban esős nyugati határszélen már jóval hűvösebb lehet.

Időjárás: mutatjuk mire számíthatunk Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalmat, vérnyomás-ingadozást okozhat, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet ebben az időben. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, illetve az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.