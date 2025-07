Nem csak az ég borul be – a szervezetet is próbára teszi majd az időjárás

A köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint hétfőn a napos időt gomolyfelhők tarkítják, és eső, zivatar is előfordulhat szórványosan. A nappali hőmérséklet 22-28 fok között alakul.

Hétfői időjárás-előrejelzés szerint továbbra is esőre lehet számítani, így nem ár majd bekészíteni az esernyőt

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Július 28-i időjárást jellemzi:

Napsütéses órák száma: 2 - 8 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 12 km/órás széllükések várhatóak, az éjszakai órákban 19 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terhelheti szervezetünket, melynek idején a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként megfigyelhető a fejfájás, a vérnyomás-ingadozás, valamint szédülés is jelentkezhet. Emellett az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.