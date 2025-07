Brutális viharral közeledik a hidegfront a Jászkunság felé, ekkorra érkezhet meg

Nem lesz kíméletes az időjárás a hétvégén, már reggel erős széllökéseket tapasztalhatunk, mely a nap folyamán csak fokozódhat. Érdemes rá felkészülni!

Vészjelzést adott ki a Jászkunságra a HungaroMet, kaotikusan alakulhat az időjárás a hévégén

A HungaroMet tájékoztatása szerint igen hullámzó hidegfront alakítja majd hétvégén az időjárást a Jászkunságban is. Az érkező front lassan, délkelet, kelet felé halad majd az országban. Mindezek előtt még az Alföldre meleg levegő áramlik, a Viharsarokban a 40 fokos maximum is meglehet. A reggeli órákban az északi határ mentén még lehet zápor, zivatar, ám késő délutántól, estétől azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

A Jászkunságra több vészjelzést is kiadtak szombatra:

Citromsárga fokozat, felhőszakadás: intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Narancssárga fokozat, zivatar: veszély jelzés! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is!

Narancssárga fokozat, magas középhőmérséklet: a napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat.

Kaotikus időjárás: esővel, jéggel, viharral jöhet a hidegfront

A zivatarok előrejelzésében a szokásosnál nagyobb a bizonytalanság, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati fele, harmada lehet az érintett, ahol a zivatarokat viharos (általában 60-70 kilométer/óra) széllökések, jégeső (jellemzően <2 centiméter) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 milliméter, lokálisan felhőszakadás >30 milliméter) is kísérheti.

A késő délutáni, esti óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek, legkevésbé északnyugaton. Először inkább a Tiszántúlon, majd délnyugat felől újabb hullámban bárhol előfordulhatnak zivatarok az országban. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 kilométer/óra, akár >110 kilométer/óra) széllökések, nagy méretű jég (2-4 centiméter, akár >4-5 centiméter) és felhőszakadás (>30 milliméter) is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok az éjszakai órákban is kitarthatnak.