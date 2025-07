Tovább tombol a kánikula, zivatarokkal tarkított nyári nap várható

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett túlnyomóan napos idő ígérkezik. Záporok, zivatarok leginkább nyugaton és északi térségekben fordulhatnak elő. A délnyugati szél többfelé megerősödik, viharos széllökések is kialakulhatnak a zivatarok mentén. A csúcshőmérséklet 29 és 37 fok között valószínű.

Időjárás: folytatódik a kánikula

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalmat, vérnyomás-ingadozást okozhat, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet ebben az időben. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, illetve az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.