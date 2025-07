Brutális hőség tombol Magyarországon, van ahol már vörös riasztás van érvényben

A kánikula tovább erősödik, és már jelenleg is számos megyére érvényben van a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás. A felfrissülés ugyan közeleg, de kérdés, hogy addig ki tudja elviselni ezt az embert próbáló hőséget.

Óriási hőséggel robban be a kánikula a Jászkunságba

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Vörös figyelmeztetés lesz érvényben több vármegyére is

Az elmúlt napokban a többórás napsütést követően délnyugat felől gomolyfelhők érkeztek, helyenként záporokkal és zivatarokkal, mindez azonban csupán a valódi hőség bevezetője volt – tájékoztatta hírportálunkat a koponyeg.hu. Csütörtökön már 32 és 38 °C közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk, emiatt a HungaroMet az ország nagy részére citromsárga és narancssárga riasztást adott ki. A forróság pénteken tovább fokozódik, különösen Békés és Csongrád-Csanád megyék kerülnek a leginkább veszélyeztetett zónába. A hőség szinte megállás nélkül tombol, és az éjszakák is egyre inkább trópusi meleget hoznak.

Szombaton éri el csúcspontját a kánikula, délkeleten akár 38 °C-ot is mutathatnak a hőmérők, miközben nyugaton is csupán néhány fokkal lesz enyhébb az idő. Ezen a napon már Bács-Kiskun vármegyére is életbe lép a vörös riasztás. Az Alpokalja térségében ugyan kialakulhat néhol egy-egy váratlan zivatar, de ezek legfeljebb enyhe felfrissülést hoznak a perzselő hőségben.

Forrás: HungaroMet

Vasárnapra végre megérkezik a régóta várt enyhülés: napközben már csak körülbelül 28 °C-os maximumokra számíthatunk, a változékony felhőzet mögött pedig záporok tehetnek pontot a hőségre. Az északi szél is felerősödik, érezhetően frissítve a levegőt.

Vajon megszűnik a kánikula a hét második felére?

A változékony, frontokkal tarkított időjárás komoly kihívást jelenthet a szervezet számára, különösen azoknak, akik érzékenyek a légköri változásokra. A hőmérséklet hirtelen ingadozása, a frontátvonulások, valamint a légnyomás változása miatt sokan szenvedhetnek fejfájástól, migréntől, kimerültségtől, szédüléstől vagy alvászavaroktól. A hidegfront gyakran jár vérnyomás-ingadozással és lassabb reakcióidővel, ami növeli a balesetek kockázatát, főként a közlekedésben. Melegfront idején gyakoribb a fáradtság, levertség és a koncentráció zavara, míg a kánikula fokozott terhelést ró a szív- és érrendszeri betegek szervezetére. A zivatarokat kísérő hirtelen lehűlés vagy erős széllökések szintén kibillenthetik a test belső egyensúlyát, ami feszültség, ingerlékenység vagy hangulatingadozás formájában is megmutatkozhat.