Itt a tiltólista! Mutatjuk, mit nem lehet csinálni a következő időszakban a Jászkunságban sem

Vármegyénkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül.

Amit nem lehet tenni a tűzgyújtási tilalom alatt

Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

A tilalom vonatkozik a parlag- és gazégetésre is!

Nem gyújthatsz tüzet tűzrakóhelyeken sem!

A száraz, forró idő miatt fokozottan tűzveszélyes időszak van, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kifejezett kérése, hogy tartsuk be a szabályokat! Ha már megtörtént a baj esetén, a 112-es segélyhívó számon kérhetünk segítséget.