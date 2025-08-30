Drámai hatása lett a szárazságnak, ezzel a látvánnyal nagyon nehéz megbirkózni

Augusztus végéhez közeledve egyre biztosabbnak tűnik, hogy ez a nyár nem a bőséges esőkről marad emlékezetes az Alföldön. Térségünk több településen szinte teljesen elmaradt a csapadék, volt ahol egész hónapban még az 5 millimétert sem ért el ez az összeg. Az aszály a Jászkunságban már nemcsak a gazdálkodók gondja. Az elszáradt kertek, repedező földek és kiszáradt folyók mindenkit érintenek.

Fotó: Mészáros János

Az aszály a Jászkunságban már nemcsak a gazdákat érinti

A HungaroMet mérései szerint az elmúlt 90 napban a Jászkunságban 30–40 mm csapadék hullott, miközben az ilyenkor szokásos mennyiség 200 mm körül lenne. Ez alig 15–20 százaléka az átlagos nyári hozamnak. Mint arról korábban beszámoltunk, vármegyénkben 80–120 mm csapadék hiányzik a talajból, és a szakértők szerint az őszi vetések is veszélybe kerülhetnek, ha a következő hetek sem hoznak változást.