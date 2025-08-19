Kiszámíthatatlan fordulat jöhet az időjárásban, estére bármi megtörténhet augusztus 20-án

Az előrejelzések szerint a jászkunságban az augusztus 20-i időjárás napközben még nyugodt, napos, csapadékmentesnek ígérkezik. A déli-délnyugati szél élénk lehet, de a hőmérséklet 29-34 °C között alakul, tökéletes idő a szabadtéri ünnepi programokhoz. Azonban az esti órákra nyugat felől már nedvesebb, labilisabb légtömeg érkezik, ami miatt az időjárás bizonytalanná válhat.

Az augusztus 20-i időjárás estig még napos, nyugodt időt ígér, de nyugat felől lassan változás érkezik

Forrás: HungaroMet

Az augusztus 20-i időjárás estére befolyásolhatja a tűzijátékot is

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint kora estig térségünkben minimális az esélye a csapadéknak, ám nyugatabbra már kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek éjfélig akár kelet felé is átterjedhetnek. A zivatarokat intenzív csapadék, szélerősödés is kísérheti, de a vármegyében ezek csak kis eséllyel jelennek meg az esti órákban.