augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden megváltozhat

1 órája

Kiszámíthatatlan fordulat jöhet az időjárásban, estére bármi megtörténhet augusztus 20-án

Címkék#Országos Meteorológiai Szolgálat#előrejelzés#tűzijáték#ünnep#fordulat#időjárás

A nemzeti ünnep napja kellemes, nyárias idővel indul térségünkben, sőt, napközben még igazi strandidőre számíthatunk. Az augusztus 20-i időjárás azonban estefelé már változékonyabbá válhat a nyugat felől érkező front hatására.

Parzsol Krisztina

Az előrejelzések szerint a jászkunságban az augusztus 20-i időjárás napközben még nyugodt, napos, csapadékmentesnek ígérkezik. A déli-délnyugati szél élénk lehet, de a hőmérséklet 29-34 °C között alakul, tökéletes idő a szabadtéri ünnepi programokhoz. Azonban az esti órákra nyugat felől már nedvesebb, labilisabb légtömeg érkezik, ami miatt az időjárás bizonytalanná válhat.

augusztus 20-i időjárás
Az augusztus 20-i időjárás estig még napos, nyugodt időt ígér, de nyugat felől lassan változás érkezik
Forrás: HungaroMet

Az augusztus 20-i időjárás estére befolyásolhatja a tűzijátékot is

Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint kora estig térségünkben minimális az esélye a csapadéknak, ám nyugatabbra már kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek éjfélig akár kelet felé is átterjedhetnek. A zivatarokat intenzív csapadék, szélerősödés is kísérheti, de a vármegyében ezek csak kis eséllyel jelennek meg az esti órákban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu