Eső jön, de vajon elég lesz? Ezek a kilátások a Jászkunságban

Az elmúlt hetek száraz, forró, esőben szegény időjárása alaposan megviselte a földeket és a termést a Jászkunságban is. Bár júliusban és augusztus elején volt némi csapadék, a legtöbb helyen ez kevésnek bizonyult – a kukorica sok táblán már leszáradt, több helyen silózni is kezdték, a napraforgó pedig vegyes képet mutat: van, ahol egész szépek a tányérok, máshol jóval gyengébbek a megszokottnál – tájékoztatta hírportálunkat a HungaroMet.

Alig volt eső: nem túl rózsás képet festett a tíznapos csapadékösszeg augusztus 20-ig (milliméter)

Forrás: HungaroMet

Végre változik az időjárás – eső is jöhet

Csütörtökön és pénteken sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A következő napokban helyenként 10-20 milliméternél is több eső hullhat, ami mérsékelheti az aszályt. Igaz, nem mindenhol ugyanannyit kap a föld: lesznek helyek, ahol jobban, máshol kevésbé ázik majd át a talaj.

A hétvégén hűvösebb levegő érkezik, napközben 20-24 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszakánként pedig 10 fok alá is lehűlhet a levegő, néhol akár 5 fokig is visszaeshet. A jövő hét közepétől ismét melegszik az idő, ekkor már 25-30 fok közötti maximumokra lehet számítani, de számottevő csapadékra egy ideig nem lesz esély.

Összességében: a most érkező esők hozhatnak átmeneti enyhülést a Jászkunság kiszáradt földjeinek, de a nyári aszály okozta károkat már nem tudják helyrehozni. A gazdák számára a következő napok esői inkább „tüzet oltanak”, mintsem csodát tesznek – a kukorica és napraforgó kilátásai vegyesek maradnak.