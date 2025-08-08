Közel 80 évvel ezelőtt jászkunsági város tudhatta magáénak a rekordot, ami most talán megismétlődhet

Rövid ideig örülhettünk a a lehűlésnek, a csapadékos időjárásnak, mely a hosszan tartó szárazság után nem csak minket, de a szomjazó talajt, növényzetet is felfrissítette. Helyette érkezik a hőhullám, visszatér a kánikula, akár meg is dőlhet a hétvégi melegrekord a Jászkunságban. Még az Országos Meteorológiai Szolgálat is figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet a Jászkunságra

Forrás: HungaroMet Zrt.

Az HungaroMet jelentése szerint péntektől vasárnapig a nappali hőmérséklet 33-35 Celsius-fok között alakul, míg az éjszakák is csak lassan hoznak enyhülést, 20 fok felett maradva. Az Alföldön élők számíthatnak a magasabb értékekre is.

Figyelmeztető előrejelzés – hétvégére érkezik a kánikula a Jászkunságba

Hétvégére tovább melegszik a idő, forró napok várnak ránk, újabb hőhullám érkezik a Jászkunságba is. Az időjárás több napon keresztül rendkívüli hőséggel, tűző napsütéssel, erős UV sugárzással terheli majd a szervezetünket.

Az előrejelzést látva figyelmeztető előrejelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat:

szombaton térségünkben egyes fokozatú, citromsárga riasztás;

vasárnap pedig kettes fokozatú, narancssárga riasztást lépett érvénybe.

Szombaton és vasárnap is egészen 39 fokig felkúszhat a hőmérséklet, légmozgás alig enyhíti majd hőérzetünket.

Rekord is dőlhet a Jászkunságban

1948. augusztus 10-én Túrkevén mérték az egyik legmagasabb hőmérsékletet Magyarországon: 39 fokot. Ugyanezen a napon Csongrádon és Fügödön is hasonló értékeket regisztráltak. Bár a rekorddöntés nem garantált, a hőség így is komoly terhelést jelenthet a szervezetünkre. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, húzódjon árnyékba, kerülje a fizikai megterhelést a déli órákban, és figyeljen a fokozott folyadékbevitelre.