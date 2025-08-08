augusztus 8., péntek

Újra megtörténhet?

Közel 80 évvel ezelőtt jászkunsági város tudhatta magáénak a rekordot, ami most talán megismétlődhet

A következő hétvégén ismét a nyár legmelegebb arcát mutatja majd az időjárás a Jászkunságban. Az előrejelzések szerint, kánikula várható, a hőmérséklet több napon át 40 fok közelébe szökhet, az Országos Meteorológiai Szolgálat is figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Rövid ideig örülhettünk a a lehűlésnek, a csapadékos időjárásnak, mely a hosszan tartó szárazság után nem csak minket, de a szomjazó talajt, növényzetet is felfrissítette. Helyette érkezik a hőhullám, visszatér a kánikula, akár meg is dőlhet a hétvégi melegrekord a Jászkunságban. Még az Országos Meteorológiai Szolgálat is figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet a Jászkunságra
Az HungaroMet jelentése szerint péntektől vasárnapig a nappali hőmérséklet 33-35 Celsius-fok között alakul, míg az éjszakák is csak lassan hoznak enyhülést, 20 fok felett maradva. Az Alföldön élők számíthatnak a magasabb értékekre is.

Figyelmeztető előrejelzés – hétvégére érkezik a kánikula a Jászkunságba

Hétvégére tovább melegszik a idő, forró napok várnak ránk, újabb hőhullám érkezik a Jászkunságba is. Az időjárás több napon keresztül rendkívüli hőséggel, tűző napsütéssel, erős UV sugárzással terheli majd a szervezetünket.

Az előrejelzést látva figyelmeztető előrejelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat: 

  • szombaton térségünkben egyes fokozatú, citromsárga riasztás;
  • vasárnap pedig kettes fokozatú, narancssárga riasztást lépett érvénybe.

Szombaton és vasárnap is egészen 39 fokig felkúszhat a hőmérséklet, légmozgás alig enyhíti majd hőérzetünket.

Rekord is dőlhet a Jászkunságban

1948. augusztus 10-én Túrkevén mérték az egyik legmagasabb hőmérsékletet Magyarországon: 39 fokot. Ugyanezen a napon Csongrádon és Fügödön is hasonló értékeket regisztráltak. Bár a rekorddöntés nem garantált, a hőség így is komoly terhelést jelenthet a szervezetünkre. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, húzódjon árnyékba, kerülje a fizikai megterhelést a déli órákban, és figyeljen a fokozott folyadékbevitelre. 

 

