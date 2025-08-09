augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

3 órája

Az eddigi időjárás semmi ahhoz képest, ami vasárnap vár ránk – kiadták a riasztást!

Címkék#kánikula#előrejelzés#figyelmeztetés#időjárás

Tikkasztó hőség jellemzi a szombati időjárást, de ami vasárnap érkezik, azt nem tesszük zsebre.

Kiss Ádám
Az eddigi időjárás semmi ahhoz képest, ami vasárnap vár ránk – kiadták a riasztást!

Fotó: Mészáros János

Elsőfokú hőségriasztás van érvényben a Met.hu tájékoztatása szerint szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egész területére. A hétvégi időjárás előrejelzése felkészített erre, de ami vasárnap érkezik, arra kevesen számítottak.

A hét utolsó napján ugyanis másodfokú figyelmeztetés lép életbe, a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Hétfőn némi enyhülés tapasztalható majd, ám néhány napon belül ismét visszatér a kánikula.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu