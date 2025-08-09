Az eddigi időjárás semmi ahhoz képest, ami vasárnap vár ránk – kiadták a riasztást!

Elsőfokú hőségriasztás van érvényben a Met.hu tájékoztatása szerint szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egész területére. A hétvégi időjárás előrejelzése felkészített erre, de ami vasárnap érkezik, arra kevesen számítottak.

A hét utolsó napján ugyanis másodfokú figyelmeztetés lép életbe, a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Hétfőn némi enyhülés tapasztalható majd, ám néhány napon belül ismét visszatér a kánikula.