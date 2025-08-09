Előrejelzés
46 perce
Az eddigi időjárás semmi ahhoz képest, ami vasárnap vár ránk – kiadták a riasztást!
Tikkasztó hőség jellemzi a szombati időjárást, de ami vasárnap érkezik, azt nem tesszük zsebre.
Fotó: Mészáros János
Elsőfokú hőségriasztás van érvényben a Met.hu tájékoztatása szerint szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egész területére. A hétvégi időjárás előrejelzése felkészített erre, de ami vasárnap érkezik, arra kevesen számítottak.
A hét utolsó napján ugyanis másodfokú figyelmeztetés lép életbe, a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Hétfőn némi enyhülés tapasztalható majd, ám néhány napon belül ismét visszatér a kánikula.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre