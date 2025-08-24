Itt az újabb fordulat az időjárásban – ez vár a Jászkunságra a következő napokban!

A Lukas ciklonnak köszönhetően az ilyenkor szokásos átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula a Jászkunságban is – ezt kell tudni a holnapi időjárásról!

Mit hoz a holnapi időjárás? A Lukas ciklon végével visszatér a megszokott nyári időjárás, ám az éjszakák hűvösek maradnak

Fotó: Mészáros János

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhőt láthatunk majd az égen, és csapadék is csak elvétve érkezhet. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül is tetőzhet, éjszaka viszont már érdemes lesz a kabátot, pulóvert bekészíteni, ugyanis több mint tíz fokkal is visszaeshet a hőmérséklet. Az északnyugati szél ugyan veszít az erejéből, de nem áll le teljesen, több helyen továbbra is élénk lökéseket tapasztalhatunk.

Hétfőtől lassan szökik be hozzánk is egy anticiklon, melynek hatására a következő hét folyamán egyre melegebb idő várható. Ennek köszönhetően érdemes lesz kinti programokat szervezni.