Visszatér a kellemes strandidő? Erre számíthatunk a hét utolsó napján!
Továbbra is marad a kellemes, kirándulásra alkalmas hőmérséklet. Mutatjuk milyen időjárás érkezik vasárnap!
A Köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint vasárnap folyatódik napsütés idő, a nap folyamán csak kevés gomolyfelhőt láthatunk majd az égen, és elvétve fordulhat elő zápor. Ami marad, az az élénk szél, és a hűvösebb hőmérséklet: délután 21-26 fok valószínű.
Vasárnapi időjárás
Napsütéses órák száma: 4 - 8 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 17 km/órás széllükések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
