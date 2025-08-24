augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Visszatér a kellemes strandidő? Erre számíthatunk a hét utolsó napján!

Továbbra is marad a kellemes, kirándulásra alkalmas hőmérséklet. Mutatjuk milyen időjárás érkezik vasárnap!

A Köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint vasárnap folyatódik napsütés idő, a nap folyamán csak kevés gomolyfelhőt láthatunk majd az égen, és elvétve fordulhat elő zápor. Ami marad, az az élénk szél, és a hűvösebb hőmérséklet: délután 21-26 fok valószínű.

Időjárás-jelentés vasárnap
A vasárnapi időjárás nem hoz számottevő fronthatást, mely terhelné szervezetünket
Vasárnapi időjárás

Napsütéses órák száma: 4 - 8 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 17 km/órás széllükések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

