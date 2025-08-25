Időjárás
1 órája
Véget ér a lehűlés, lassan visszatér a kánikula
Visszatér a meleg strandidő. Mutatjuk milyen időjárás várható hétfőn.
A köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint hétfőn visszatér a zavartalan, kellemes napsütés idő, felhő szinte alig takarja majd az éget. Csapadék szinte kizárt. A nappali hőmérséklet 25–26 fok körül tetőzik.
Kellem időjárásban lehet részünk hétfőn
Napsütéses órák száma: 4 - 8 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 17 km/órás széllükések várhatóak, az éjszakai órákban 12 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
