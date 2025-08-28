Készíthetjük a fürdőruhát? Itt a válasz!

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön készíthetjük a fürdőruhát, ugyanis igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel, így érdemes lesz még kihasználni ezt a kedvező időjárást.

Az időjárás-előrejelzés szerint kizárt az eső csütörtökön

Fotó: Kiss János Archív

Időjárás: ez vár ránk a Jászkunságban

Az előrejelzés alapján várhatóan sokfelé lesz erős a déli szél, ennek ellenére 34-36 fok köré melegszik a levegő.

Napsütéses órák száma: 4–10 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 30 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Szerencsére számottevő fronthatás nem terheli majd a szervezetünket, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.