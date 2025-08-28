1 órája
Készíthetjük a fürdőruhát? Itt a válasz!
Milyen időnk lesz a mai nap? A szeptemberi iskolakezdés előtt ez égető kérdés lehet, hiszem még az előtt szeretnénk még utoljára megmártózni a medence vizében, vagy a szabadstrand kellemes folyamában. Nos, erre az időjárásra számíthatunk!
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön készíthetjük a fürdőruhát, ugyanis igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel, így érdemes lesz még kihasználni ezt a kedvező időjárást.
Időjárás: ez vár ránk a Jászkunságban
Az előrejelzés alapján várhatóan sokfelé lesz erős a déli szél, ennek ellenére 34-36 fok köré melegszik a levegő.
Napsütéses órák száma: 4–10 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 30 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
Szerencsére számottevő fronthatás nem terheli majd a szervezetünket, így a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak.
A rejtélyes szeméthalom közepén hevert a bizonyíték, erre mindene rámegy valakinek
Meglepő adatokat mértek a meteorológusok, ilyen számokat még ők se láttak augusztusban