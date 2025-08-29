Visszatér a strandidő? Erre számíthatunk pénteken

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken túlnyomóan napos, gomolyfelhős időjárás valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.

A pénteki időjárás nem hoz számottevő fronthatást, mely terhelné szervezetünket

Fotó: Nagy Balázs

Pénteki időjárás

Napsütéses órák száma: 4 - 10 óra. Erős UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 17 km/órás széllükések várhatóak, az éjszakai órákban 17 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.