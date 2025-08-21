augusztus 21., csütörtök

Érkeznek a viharos gócok

1 órája

Villámgyorsan változik az időjárás a Jászkunságban csütörtökön

Címkék#Országos Meteorológiai Szolgálat#góc#előrejelzés#csapadék#vihar#zivatarveszély

Csütörtökön ismét viharos fordulatot vehet a nap a Jászkunságban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható heves időjárás miatt.

Parzsol Krisztina

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre elsőfokú figyelmeztetést adott ki térségünkre. Extrém időjárás ugyan nem várható, de bárhol kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez erős szél, villámlás, intenzív eső, sőt kisebb jégeső is társulhat.

időjárás
Zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a Jászkunság területére, változékony időjárás várható
Forrás: HungaroMet

Elsőfokú figyelmeztetés: zivataros időjárásra számíthatunk

Az előrejelzések szerint ugyan még nem várható extrém időjárás, arra viszont érdemes felkészülni, hogy gyorsan kialakulhatnak olyan viharos gócok, amelyek erős széllel, villámlással, hirtelen lezúduló csapadékkal, sőt kisebb jégesővel is járhatnak. Érdemes úgy szervezni a napot, hogy legyen lehetőség fedett helyre húzódni, ha hirtelen fordulatot vesz az időjárás – tájékoztatta hírportálunkat a met.hu.

Az ilyen gyors lefolyású, helyenként intenzív zivatarokra érdemes felkészülni, hiszen szabadtéri programok vagy közlekedés közben különösen fontos, hogy figyelemmel kísérjük az aktuális előrejelzéseket és riasztásokat.

 

