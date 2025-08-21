Villámgyorsan változik az időjárás a Jászkunságban csütörtökön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre elsőfokú figyelmeztetést adott ki térségünkre. Extrém időjárás ugyan nem várható, de bárhol kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez erős szél, villámlás, intenzív eső, sőt kisebb jégeső is társulhat.

Zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a Jászkunság területére, változékony időjárás várható

Forrás: HungaroMet

Elsőfokú figyelmeztetés: zivataros időjárásra számíthatunk

Az előrejelzések szerint ugyan még nem várható extrém időjárás, arra viszont érdemes felkészülni, hogy gyorsan kialakulhatnak olyan viharos gócok, amelyek erős széllel, villámlással, hirtelen lezúduló csapadékkal, sőt kisebb jégesővel is járhatnak. Érdemes úgy szervezni a napot, hogy legyen lehetőség fedett helyre húzódni, ha hirtelen fordulatot vesz az időjárás – tájékoztatta hírportálunkat a met.hu.

Az ilyen gyors lefolyású, helyenként intenzív zivatarokra érdemes felkészülni, hiszen szabadtéri programok vagy közlekedés közben különösen fontos, hogy figyelemmel kísérjük az aktuális előrejelzéseket és riasztásokat.