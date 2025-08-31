augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Óvatosan az utakon

1 órája

A zivatarok után köd nehezítheti a közlekedést

Címkék#Alföld#Jászkunság#időjárás

Szoljon.hu

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint hétfő késő estig elsősorban a Duna–Tisza közén és az Alföld délkeleti térségében alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket átmeneti, intenzív csapadék is kísérhet. A záporok és zivatarok során rövid idő alatt akár 10–30 milliméter eső is hullhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap este és hétfő hajnalban még előfordulhat csapadék, hétfőn száraz idő valószínű
Forrás: HungaroMet

A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján a holnapi nap folyamán már nem valószínű veszélyes időjárási jelenség. Ugyanakkor hétfőn, a hajnali órákban az ország északi felében foltokban ugyan, de sűrű köd képződhet, ami jelentősen ronthatja a látási viszonyokat a közlekedésben.

A HungaroMet szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a közlekedők fokozott óvatossággal közlekedjenek, különösen az érintett térségekben, hiszen a hirtelen lezúduló csapadék és a sűrű köd is balesetveszélyes helyzeteket teremthet az utakon.

 

