augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

23 perce

Elázhat az iskolatáska? Ilyen időjárás várható az iskolakezdés idején

Címkék#időjárás-előrejelzés#iskolakezdés#időjárás

Lassan vége a nyárnak, már csak három nap és beköszönt az új tanév. De vajon az időjárás is ősziesre fordul? Eláruljuk!

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 1-je, iskolakezdés. Egyesek már számolhatják vissza a napokat, hiszen hosszú ideje nem látták már kedvenc tanárukat, iskolatársukat. A gyerekek kedvét pedig mi sem fokozhatja jobban, mint a derűs napsütéses időjárás, melynek köszönhetően majd gyermek zsivajjal telhetnek meg a iskolaudvarok az óraközi szünetekben.

Milyen időjárás lesz szeptember 1-jén?
Két kerékre pattanhatnak a gyerek szeptember elején? Ilyen időjárásra számíthatnak!
Fotó: Archív / Nagy Balázs

Milyen időjárásra számíthatunk, mikor becsöngetnek az iskolába?

Bár pénteken tetőzik a nyári, fülledt kánikula – a maximumok elérhetik a 37-38 fokot –, az időjárás-előrejelzés szerint szombattól fokozatosan esik majd vissza a hőmérséklet. Elszomorodni azonban nem kell, maradnak a derűs, kissé szeles nappalok, az iskolakezdés idején, az az szeptember elsején pedig 30 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, és körülbelül 33 Celsius-fokra számíthatunk. Igaz, elmarad az ezen a napon mért eddigi hőmérsékleti rekordtól – melyet 2025-ben mértek Dombegyházán –, így is szó szerint derűsen indulhat a 2025/26-os tanév. 

Gomolyfelhők ugyan elszórtan megfestik majd az eget, de csapadék leginkább a nyugati országrészben várható, így az új tankönyvek is megmenekülnek az esőtől. A meleg, 30 fok közeli hőmérséklet szeptember első hetében végig megmarad, viszont az éjszakai órákban már lehűl a levegő, akár 20 fok alá is eshet a hőmérséklet, így estére érdemes lesz bekészíteni egy meleg pulóvert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu