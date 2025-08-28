Elázhat az iskolatáska? Ilyen időjárás várható az iskolakezdés idején

Szeptember 1-je, iskolakezdés. Egyesek már számolhatják vissza a napokat, hiszen hosszú ideje nem látták már kedvenc tanárukat, iskolatársukat. A gyerekek kedvét pedig mi sem fokozhatja jobban, mint a derűs napsütéses időjárás, melynek köszönhetően majd gyermek zsivajjal telhetnek meg a iskolaudvarok az óraközi szünetekben.

Két kerékre pattanhatnak a gyerek szeptember elején? Ilyen időjárásra számíthatnak!

Fotó: Archív / Nagy Balázs

Milyen időjárásra számíthatunk, mikor becsöngetnek az iskolába?

Bár pénteken tetőzik a nyári, fülledt kánikula – a maximumok elérhetik a 37-38 fokot –, az időjárás-előrejelzés szerint szombattól fokozatosan esik majd vissza a hőmérséklet. Elszomorodni azonban nem kell, maradnak a derűs, kissé szeles nappalok, az iskolakezdés idején, az az szeptember elsején pedig 30 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, és körülbelül 33 Celsius-fokra számíthatunk. Igaz, elmarad az ezen a napon mért eddigi hőmérsékleti rekordtól – melyet 2025-ben mértek Dombegyházán –, így is szó szerint derűsen indulhat a 2025/26-os tanév.

Gomolyfelhők ugyan elszórtan megfestik majd az eget, de csapadék leginkább a nyugati országrészben várható, így az új tankönyvek is megmenekülnek az esőtől. A meleg, 30 fok közeli hőmérséklet szeptember első hetében végig megmarad, viszont az éjszakai órákban már lehűl a levegő, akár 20 fok alá is eshet a hőmérséklet, így estére érdemes lesz bekészíteni egy meleg pulóvert.