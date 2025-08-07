1 órája
Ártatlan égbolt, forró levegő – így csap le újra a kánikula
Bár az égen megjelenhet néhány fátyolfelhő, ezekből csapadék nem várható. A nap zavartalanul süt tovább, a hőmérséklet pedig 30–32 fok közé emelkedik.
A köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint a napsütést csak fátyolfelhők zavarják, melyekből csapadék nem alakul ki. 30-32 fok köré melegszik a levegő, visszatér a kánikula.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.