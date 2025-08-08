Kánikula közelít – mutatjuk, hol lesz a legmelegebb

augusztus 8., péntek

Napos, derült időre számíthatunk, amit csak néhány felhő zavarhat meg. Eső nem várható, délutánra pedig 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

időjárás
Napos időjárásra számíthatunk pénteken
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

