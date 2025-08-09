augusztus 9., szombat

Forróságriadó: ilyen brutális hőhullám jön a Jászkunságba

Csak kevés fátyolfelhő szűri a tűző napot, csapadékra pedig semmi esély. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok közé erősödik.

A köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Extrém meleg, napos időjárás várható szombaton
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

