Időjárás
1 órája
Forróságriadó: ilyen brutális hőhullám jön a Jászkunságba
Csak kevés fátyolfelhő szűri a tűző napot, csapadékra pedig semmi esély. A nappali felmelegedés 30 és 38 fok közé erősödik.
A köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
