Forróságriadó: ilyen brutális hőhullám jön a Jászkunságba

A köpönyeg.hu időjárás tájékoztatása szerint csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Extrém meleg, napos időjárás várható szombaton

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.