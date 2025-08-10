Időjárás
40 perce
Kibírhatatlan hőség lesz vasárnap, rekordokat döntöget a meleg
Egyes helyeken akár 40 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap ragyogó időjárásra van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
