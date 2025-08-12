augusztus 12., kedd

Klára névnap

Fokozatosan növekszik a hőmérséklet, kedden indul a pokoljárás

A reggeli hűvös időjárás után fokozatos melegszik a hőmérséklet, közel 20 fokot lépked a hőmérő kedden napközben.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden derült időjárásra számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Tikkasztó hőség jellemzi majd a hét további részének időjárását
Fotó: Mészáros János

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

