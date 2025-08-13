Időjárás
27 perce
Tovább erősödik a hőség, de csak napok múlva tetőzik majd
Olyat mutat a szerdai időjárás, amit csak a hűvös szobában lehet kibírni.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség, a kánikula jellemzi a nap időjárását.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
